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PATENLİ ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha Bostancı sahil yolunda otobüsün arkasına tutunan 3 patenli çocuğun yürekleri ağıza getiren tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

15.12.2019 23:21 | Son Güncelleme: 15.12.2019 23:21PATENLİ ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

Gamze ŞİMŞEK/ Dha

Bostancı sahil yolunda otobüsün arkasına tutunan 3 patenli çocuğun yürekleri ağıza getiren tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Bostancı sahil yolunda akşam saatlerinde bir otobüsün arkasına tutunan 3 patenli çocuğun tehlikeli yolculukları, yürekleri ağıza getirdi. Trafikte bulunan araç sürücüleri tarafından görüntülendiklerini fark eden çocuklar, kameraya el sallamayı ihmal etmedi. Bir süre otobüsün arkasında ilerleyen patenli çocuklar daha sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

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-Patenli çocukların otobüse tutunarak ilerlemesi

-patenli çocukların kameraya el sallaması



İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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