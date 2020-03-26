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Patenli gençler, seyir halindeki araca tutunarak yolcuya adres sordu

Diyarbakır'da patenli bir genç trafiği tehlikeye atarak seyir halindeki araca tutunup adres sordu. O anlar araçtaki yolcu tarafından kaydedildi.

26.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:23

Diyarbakır 'da gençlerin kendilerini ve trafiği tehlikeye atarak yaptıkları kameraya yansıdı.

GİDEN ARACA TUTUNUP ADRES SORDU

Diyarbakır'da paten kayan bir genç, tarihi On Güzle Köprü yolunda, seyir halindeki bir araca tutunarak adres sordu. Trafiği tehlikeye atan genç, adres sormasının ardından yokuş aşağı hızla kaymaya devam etti. Bu anlar, araçta bulunan yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Patenli gençler, seyir halindeki araca tutunarak yolcuya adres sordu

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Diyarbakır'da patenli gençler seyir halindeki araca tutunarak yolcudan adres sordu

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Haberler ›› 3. Sayfa ››Patenli gençler, seyir halindeki araca tutunarak yolcuya adres sordu - Haberler
Yorumlar (1)
KURDİSH KANGAL:keko her yer de keko
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