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Patenli gençler seyir halindeki araca tutunarak adres sordu

Diyarbakır'da patenli bir genç trafiği tehlikeye atarak seyir halindeki bir araca tutunup adres sordu.

26.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:06
Diyarbakır 'da patenli bir genç trafiği tehlikeye atarak seyir halindeki bir araca tutunup adres sordu. Bu anlar araçta bulunun yolcu tarafından kaydedildi.
Diyarbakır'da paten kayan bir genç, tarihi On Güzle Köprü yolunda, seyir halindeki bir araca tutunarak adres sordu. Trafiği tehlikeye atan genç, adres sormasının ardından yokuş aşağı hızla kaymaya devam etti. Bu anlar, araçta bulunan yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.
(Murat Başal/İHA) Patenli gençler seyir halindeki araca tutunarak adres sordu

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Güncel

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Patenli gençler seyir halindeki araca tutunarak adres sordu

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