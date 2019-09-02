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Patenli gençlerden E5 üzerinde tehlikeli yolculuk

Patenli gençlerden E5 üzerinde tehlikeli yolculukİSTANBUL - E-5 üzerinde patenle kayan bir grup genç, hem kendi canlarını hem de trafikteki vatandaşların güvenliğini hiçe sayarak ilerledi.

02.09.2019 19:35
Patenli gençlerden E5 üzerinde tehlikeli yolculuk
İSTANBUL - E-5 üzerinde patenle kayan bir grup genç, hem kendi canlarını hem de trafikteki vatandaşların güvenliğini hiçe sayarak ilerledi. Trafikte araçların arasından ilerleyen gençler yürekleri ağızlara getirdi.
Olay bugün öğlen saatlerinde E-5 karayolu Beylikdüzü mevki, Avcılar istikametinde yaşandı. Patenler ile girmeleri yasak olan yola girerek tehlikeli seyreden gençler yürekleri ağızlara getirdi. Hızla geçen araçların yanından geçen gençler hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Araçların hızlı geçişine aldırış etmeden tehlikeli seyreden gençler, adeta ölüm ile burun buruna geldi. Gençlerin tehlikeli hareketleri cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
Patenli gençlerden E5 üzerinde tehlikeli yolculuk

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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