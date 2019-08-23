Haberler» 3. Sayfa» Haber

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Diyarbakır'da, hareket halindeki otomobilin arkasına tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

23.08.2019 15:39 Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Diyarbakır'da, hareket halindeki otomobilin arkasına tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Yanık Köşk semtinde yaşandı. Bir grup patenli genç, hareket halindeki otomobilin arkasına tutunarak cadde ortasında ilerledi. Patenli gençleri fark etmeyen otomobil sürücüsü birkaç kilometre ilerlerken, kaskları ve koruyucu kıyafetlerinin bulunmadığı görülen gençleri görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Çevredeki bir vatandaş ise gençlerin tehlikeli yolculuğunu cep telefonu kamerası ile görüntüledi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Bağlar, Köşk, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:33   Libya'da Hafter güçlerinden 17 kişi teslim oldu
17:25   Şanlıurfa'da 4 bin kök kenevir ele geçirildi
17:19   Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki selde ölü sayısı 2'ye yükseldi.
17:18   Fırından son kez ekmeğini aldı...66 yaşındaki adamın öldüğü kaza kamerada
17:15   Yaşlı adamdan 4 gündür haber alınamıyor
17:12   Çiçekçide kavgada 1 kişi silahla yaralandı
17:04   Cinayet zanlısı, kadın elbisesi giyinmiş şekilde yakalandı