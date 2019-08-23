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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğuDİYARBAKIR - Diyarbakır'da, hareket halindeki otomobilin arkasına tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

23.08.2019 16:28
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, hareket halindeki otomobilin arkasına tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Yanık Köşk semtinde yaşandı. Bir grup patenli genç, hareket halindeki otomobilin arkasına tutunarak cadde ortasında ilerledi. Patenli gençleri fark etmeyen otomobil sürücüsü birkaç kilometre ilerlerken, kaskları ve koruyucu kıyafetlerinin bulunmadığı görülen gençleri görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Çevredeki bir vatandaş ise gençlerin tehlikeli yolculuğunu cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Diyarbakır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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