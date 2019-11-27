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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

ISPARTA'da, patenli 2 gencin seyir halindeki otomobile tutunarak, yaptıkları tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

27.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:15Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

ISPARTA'da, patenli 2 gencin seyir halindeki otomobile tutunarak, yaptıkları tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kentteki Ertokuş Caddesi üzerinde patenli 2 genç, seyir halindeki otomobile tutunarak, bir süre yolculuk etti. Bu anlar ise yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patenli gençlerden birinin sağ, diğerinin de sol arka kapının olduğu yerden tutunarak, gittiği anlar yer aldı. Bir süre böyle giden patenli gençlerin daha sonra aracı bırakıp, yoluna devam ettiği görüldü.



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Kaynak: DHA

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