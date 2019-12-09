Haberler » Güncel » Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu - Haber

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Isparta'da patenli 3 gencin seyir halindeki bir kamyona tutunarak, yaptıkları tehlikeli yolculuk cep telefonu kameralarına yansıdı.

09.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:31Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

'da patenli 3 gencin seyir halindeki bir kamyona tutunarak, yaptıkları tehlikeli yolculuk cep telefonu kameralarına yansıdı.

Isparta Gökçay kavşağında patenli 3 genç, seyir halindeki kamyona tutunarak bir süre yolculuk etti. Bu anlar ise yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patenli gençlerden birinin kamyonun kasasının sağ, birinin orta, diğerinin de sol tarafından tutunarak, gittiği anlar yer aldı. Bir süre böyle giden patenli geçlerden biri kasayı bırakıp, arkadaşına tutunarak ilerlediği görüntülere yansıdı. Gençlerin yaklaşık 3 kilometre bu şekilde ilerledikten sonra kamyonu bırakıp, yola devam ettikleri görüldü.



Isparta, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:56 Banka kartı kopyalanmasına 4 gözaltı - Haber
15:56 Özel okul mağduru velilerden istanbul milli eğitim müdürlüğü önünde eylem - Haber
15:56 Adıyaman'da tefecilik yaptıkları ileri sürülen iki şüpheli tutuklandı - Haber
15:55 Avcılar ölüme terk edilen 3 köpeği kurtardı - Haber
15:55 MŞÜ Rektörü Polat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
12:58 Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı - Haber
9.12.2019 15:57:42