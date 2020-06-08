Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğuBursa'da, halk otobüsünün arkasına tutunarak, yolculuk yapan patenli 3 genç, hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye attı.

08.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:44
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Bursa'da, halk otobüsünün arkasına tutunarak, yolculuk yapan patenli 3 genç, hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye attı.
Gemlik'e bağlı Küçük Kumla Yolu'nda, patenli 3 genç, halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Yaklaşık 3 kilometre otobüs ile birlikte ilerleyen gençler, sürücülerin çaldıkları kornalara kulak asmadı. Hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye atan gençlerin yolculuğu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber

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