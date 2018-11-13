13 Kasım 2018, 23:34

Patenli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameradaANKARA - Ankara'da seyir halindeki kamyonun kasasına tutunarak kilometrelerce yol kat eden 2 patenli gencin tehlikeli oyunu kameraya yansıdı.

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

ANKARA - Ankara'da seyir halindeki kamyonun kasasına tutunarak kilometrelerce yol kat eden 2 patenli gencin tehlikeli oyunu kameraya yansıdı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde kaydedilen görüntüye, Fatih Caddesi üzerinde seyreden kamyonun arkasına tutunarak ilerleyen 2 patenli genç yansıdı. Yaklaşık 50 kilometre hızla ilerleyen kamyonla birlikte giden gençlerin, ulaşımı ücretsiz hale getirmek için başvurduğu yöntem trafiği tehlikeye düşürdü. Arkasındaki gençlerden habersiz kamyon sürücüsü, yolda defalarca manevra yaparak araç solladı. Canlarını hiçe sayarak kilometrelerce yol alan gençler, daha sonra kamyonla birlikte gözden kayboldu. Ankara
13 Kasım 2018 Salı 23:34



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