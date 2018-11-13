Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
ANKARA - Ankara
'da seyir halindeki kamyonun kasasına tutunarak kilometrelerce yol kat eden 2 patenli gencin tehlikeli oyunu kameraya yansıdı. Ankara'nın Keçiören
ilçesinde kaydedilen görüntüye, Fatih
Caddesi üzerinde seyreden kamyonun arkasına tutunarak ilerleyen 2 patenli genç yansıdı. Yaklaşık 50 kilometre hızla ilerleyen kamyonla birlikte giden gençlerin, ulaşımı ücretsiz hale getirmek için başvurduğu yöntem trafiği tehlikeye düşürdü. Arkasındaki gençlerden habersiz kamyon sürücüsü, yolda defalarca manevra yaparak araç solladı. Canlarını hiçe sayarak kilometrelerce yol alan gençler, daha sonra kamyonla birlikte gözden kayboldu.
Ankara