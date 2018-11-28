Patenli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Ankara- Konya
karayolunda kamyonun arkasına tutunan gençler canlarını hiçe sayarak kimseye aldırış etmeden yolculuk yaptı. Ankara-Konya karayolu Gölbaşı istikametinde gençlerin tehlikeli yolculuğu amatör kameraya anbean yansıdı. Trafiğin yoğun olduğu yolda kamyonun arkasına tutan 3 patenci genç hiç kimseye aldırış etmeden tehlikeli yolculuklarına devam etti. Yürekleri ağza getiren bu olay vatandaşları bile çileden çıkardı. Hatta gençler öyle ileri gitti ki; görüntüyü cep telefonu kamerası ile kaydeden vatandaşla dalga geçmeye bile başladı. Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu Gölbaşı'na kadar devam etti.
(Ayşe Üngör/İHA)
Konya,Ankara
28 Kasım 2018 Çarşamba 21:11