28.06.2019 19:31
Haberler » Güncel » Haber

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Ankara'da, hareket halindeki otomobilin üzerine çıkıp, kapılarından tutunarak ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Ankara 'da, hareket halindeki otomobilin üzerine çıkıp, kapılarından tutunarak ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Olay, öğlen saatlerinde, Çankaya ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi 'nde meydana geldi. Azerbaycan Caddesi'nde hareket halindeki 06 LFT 89 plakalı otomobile tutunan patenli 6 genç, araçla birlikte yol almaya başladı. 6 gençten 3'ü bir süre sonra bagajın üzerine oturdu.
'AĞABEY ÇEKME'
Yol durumuna göre otomobille birlikte manevra yapan patenli gençler, diğer sürücülerin de dikkatini çekti. Otomobille aynı yöne giden bir sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, patenli gençlerin sürücüye, "Ağabey çekme, ağabey bir yere atma" demesi dikkat çekti.


Kaynak: DHA
Çankaya , Bahçelievler Mahallesi , Ankara , Güncel

Son Dakika Haberleri
21:15 DHA YURT BÜLTENİ - 20
21:15 ÇANAKKALE GELİBOLU'DA SAĞANAK, DOLU VE RÜZGAR YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
21:13 Hatay Valisi Doğan'dan şehit ailesine taziye ziyareti
21:12 Halk Oyunları Şampiyonası
21:09 DHA YURT - ŞEHİT ÖNLEMEÇ'İN CENAZESİ ISPARTA'YA GETİRİLDİ
21:08 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde düzenlenen kültürel programa katıldı
21:07 - Almanya kavrulmaya devam ediyor