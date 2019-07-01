01.07.2019 09:30
Haberler » Güncel » Haber

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

ANKARA'da, hareket halindeki otomobilin kapılarından tutunarak ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

ANKARA'da, hareket halindeki otomobilin kapılarından tutunarak ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Olay, dün akşam saatlerinde, Çankaya ilçesindeki Oran- Eymir Yolu'nda meydana geldi. Yokuş çıkan otomobile tutunan patenli 4 genç, araçla birlikte yol almaya başladı. Yol durumuna göre otomobille birlikte manevra yapan patenli gençler, diğer sürücülerin de dikkatini çekti. Otomobille aynı yöne giden bir sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerin sonunda, polis uygulama noktasını gören patenli gençlerin, otomobilden ayrıldığı görüldü.

- Ankara
Kaynak: DHA
Çankaya , Eymir , Ankara , Güncel

Son Dakika Haberleri
10:21 Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
10:21 Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yi kabul etti
10:20 Otomobil, traktör römorklarına çarptı: 2 yaralı
10:20 Evlendikten sonra hukuk fakültesini bitirdi, çocuklarıyla avukatlık bürosu açtı
10:20 Beşiktaş'ta sıcak saatler başlıyor
10:20 Kuzey ırak'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
10:20 Irak'ın kuzeyine hava harekatı