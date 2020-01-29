Haberler » Güncel » Patenli magandalar trafiği alt üst etti - Haber

Patenli magandalar trafiği alt üst etti

Patenli magandalar trafiği alt üst etti (2)'HALA ANLAM VEREMEDİM'Antalya'da cadde üzerinde görüntülediği patenli gençlerden biri tarafından aracı yumruklanan iş insanı Ali Korkmaz, o anları anlattı.

29.01.2020 19:19 | Son Güncelleme: 29.01.2020 19:20
Patenli magandalar trafiği alt üst etti (2)
'HALA ANLAM VEREMEDİM'
'da cadde üzerinde görüntülediği patenli gençlerden biri tarafından aracı yumruklanan iş insanı Ali Korkmaz, o anları anlattı. Ali Korkmaz, "Akşam saatlerinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden geçerken, otobüsün arkasına tutunan gençleri gördüm. Biri yuvarlandı, düştü. Bu arada kameramla çekmeye başladım. Biri fark etti. Kapüşonunu kapattı. Bir şeyler söyledikten sonra aracın camına yumruk attı. İnanın hala anlam veremedim. Trafiği birbirine kattılar. Eziliyorlardı. Şikayetçi olacağım" dedi.
Patenli magandalar trafiği alt üst etti

Ali Korkmaz, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Ahbap nasıl yazılır? Ahbab mı, ahbap mı, ahpap mı? Ahbap ne demek?
15:38  Ahbap Derneği nedir? Ahbap Platformu nedir? Ahbap Derneği kimin? Ahbap Derneği amacı nedir? Ahbap Yönetim Kurulu'nda kimler var?
15:25  Venom filmi konusu nedir? Venom oyuncuları ve Venom (Zehirli Öfke) özeti!
15:01  Kadirli posta kodu kaç?
14:52  Kahverengi kokarca nedir? Kahverengi kokarca zararları! Kahverengi kokarca hangi bitkilere zarar veriyor? Kahverengi kokarca ile mücadele yöntemleri
29.01.2020 22:05:37