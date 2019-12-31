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Patent başvuru ücretleri belirlendi

Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) 2020 yılına ilişkin ücret tarifesi belirlendi.

31.12.2019 19:06 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:06 Patent başvuru ücretleri belirlendi
Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) 2020 yılına ilişkin ücret tarifesi belirlendi.
TÜRKPATENT'in gelecek yıl uygulanacak ücret tarifesine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, e-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuru ücretleri 9,49 lira, marka tescil ücreti 280 lira, coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuru ücretleri 1,02 lira oldu.
Tasarım tescil başvuru ücreti ise 46,86 lira olarak tespit edildi.
Tebliğ 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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