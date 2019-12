"Patent ülkenin geleceğini gösteren bir parametredir"

Adres Patent Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ali Yüksel, patent sayılarının ülkelerin geleceğini gösteren bir parametre olduğunu söyledi.



Adres Patent'in sponsorluğunda, düzenlenen İmam Hatipli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İHSİAD) İş Formu Toplantısı sanayi alanında birçok sektör temsilcisi ve dernek üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Adres Patent Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ali Yüksel, patent sayılarının ülkelerin geleceğini gösteren bir parametre olduğuna işaret ederek, "Bir ülkenin 10 yıl sonra nerede olacağını görmek istiyorsanız patent sayılarına bakmanız sizin için yeterli" dedi.



Son 10 yılda patent konusunda bazı verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yüksel, "2008-2018 yılları arasında ABD'nin almış olduğu patent sayısı 7 milyon 600 bin, Çin aldığı patent sayısı ise 9 milyon 399 bin. Özellikle Çin'in patent alanında yapmış olduğu hamleler dünyada patent lideri olmasını sağladı. Türkiye ve Güney Kore kıyaslaması da son dönemde oldukça gündemde olan başlıklar arasında yer alıyor. İki ülkenin de parametreleri yaklaşık 10 yıl önce aynıydı. Güney Kore'de patent sayısı 2018 itibarı ile 2,5 milyon. Türkiye ise patent alanında son yıllarda yakalanan ivmeye rağmen bu rakamlardan oldukça uzak, son 10 yılda 137 bin patentimiz var. Bunların 54 bin tanesi yabancıların almış olduğu patentlerden oluşuyor." şeklinde konuştu.



İller bazında İstanbul'un 40 bin patent ile en fazla patent alan kentler arasında yer aldığına işaret eden Yüksel, "Türkiye'de patent ve altyapı konusunda bin 200 AR-GE merkezi, 328 tane de tasarım merkezi bulunması, patent ve yüksek teknolojili ürünlerin geleceği konusunda bize olumlu bir perspektif çiziyor." değerlendirmesinde bulundu.



"Patent alanında önemli atılımlar yapıldı"



Türkiye'nin sınai mülkiyet hakları konusunda önemli atılımlar yaptığına işaret eden Sanayi ve Teknoloji İstanbul İl Müdürü Yüksek Mimar Ümit Ünal, "Rusya'nın patent sayısının bizden fazla olması sanayi sektöründe bizden daha ileri gittiği anlamına gelmez. Ülkemizdeki en büyük sorun, sanayi kapasitesindeki yüksekliğe rağmen bu durumun patent sayılarına yansımaması olarak karşımıza çıkıyor. Patent sayısı ile sanayinin gelişmişliği arasında kuvvetli bir bağ var. Ancak her şeyi bu bağ tanımlamıyor." açıklamasını yaptı.



"Patent, ürün üzerindeki katma değeri artırır"



Yüksek teknolojili ürünler konusunda patent alanında atılacak adımların önemli olduğuna dikkati çeken Adres Patent Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çavuşoğlu, "1 tır dolusu cep telefonumu satsak daha iyi, yoksa bir tır dolusu mobilya mı? Katma değeri açısından cep telefonu; yani yüksek teknolojili ürünler bu konuda daha önemli bir yere sahip. Aradaki farkı kıyasladığınız kilogram başı ihracatı artırmak ve gelir kotasında önemli bir yere gelmek adına marka ve patent alanında izlenecek yol ve yöntemler büyük bir öneme sahip. Patentli bir ürün katma değerini her zaman artırır." şeklinde konuştu



Türkiye'nin patent alanında çıkarılan kanunlar açısında ilk 5 ülke arasında yer aldığına işaret eden Çavuşoğlu, "Ancak patent işlemeleri konusunda ise geride kalmışız. Bu konuyu şirketler olarak gündemimize aldığımız zaman daha fazla patent sayısına erişebileceğimizi söyleyebiliriz" diye konuştu. Fikri sınai ve mülkiyet haklarının şirketler üzerindeki yeri ve öneminden de bahseden Çavuşoğlu, "1970'li yıllarda bir şirketin değeri üzerinde fikir sınai ve mülkiyet haklarının toplam değeri yüzde 5 civarındayken, 1998 yılında bu oran yüzde 75'e, 2000'li yıllarda ise yüzde 90'a yükselmiştir." dedi.



Patentlerin satış değeri açısından önemli bir ürün olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Bazı patentlerin 500 dolar ile 1 milyon dolar arasında satıldığını görüyoruz. Google firması, Motorola firmasının patentlerini almak için 12,5 milyar dolar ödeme yapmış. Firmalarımızın ciro ve karlılık hedefleri varsa patent hedefleri de olmalı. Her şirketin mutlaka bir patent firması ya da bir patent vekili ile çalışması gerektiğini düşünüyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA