Pati Köyü'nün muhtarı yeleğini giydi

Talas Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Pati Köy'ün muhtarı seçilen ancak il dışında olduğu için törene katılamayan hayvansever öğrenci Ayşe Duru Sağırsoy'a muhtar yeleği, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından giydirildi.



Sokakta bulduğu iki köpek yavrusu ile birlikte Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret eden Ayşe Duru Sağırsoy, hayvanları çok sevdiğini belirterek, "Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın'a teşekkür ediyorum. Çünkü sokak köpekleri için çok güzel bir barınak yaptı. Ben de daha önce iyi bakılmayan ve eziyet edilen bir köpeği evimde besliyorum. Bugün de sokakta bulduğum iki köpeği barınağa teslim edilmek üzere başkanımıza getirdim. Köpekler için böyle güzel bir barınak yaptığı için teşekkür ediyorum." dedi.



Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da köpeklere olan düşkünlüğü ve yardımseverliği için Ayşe Duru'yu Pati Köy'ün muhtarı seçtiklerini ifade ederek, "Maşallah olaya çok duyarlı bir kızımız. Hayvanların daha iyi şartlarda yaşaması için çaba sarfediyor ve bu konuda projeler geliştiriyor. Biz de bu özelliğinden dolayı kendisini Pati Köy'ün Muhtarı seçtik. Tebrik ediyorum ve duyarlılığının ömür boyu devam etmesini diliyorum" dedi.



Başkan Yalçın daha sonra Ayşe Duru Sağırsoy'a muhtar yeleğini giydirdi. Hayvansever öğrenci Sağırsoy da sokakta bulduğu iki köpek yavrusunu Pati Köy'de barındırılmak üzere Başkan Yalçın'a teslim etti.



SINIFTA DOĞDU İL ÇAPINA YAYILDI



5. sınıf öğrencisi Ayşe Duru Sağırsoy, Türkçe dersinde hikaye yazma ödevinde kendi başından geçen köpek edinme olayını kaleme aldı. 'Canım Hikayesi' adını verdiği yazı, öğretmen tarafından çok beğenilince okul içinde hikaye yarışması düzenlenmesi kararlaştırıldı. Proje daha sonra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın tarafından biraz daha genişletilerek Kayseri Valiliği ve Talas Belediyesi işbirliğinde il çapında bir hikaye yarışmasına dönüştürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA