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"PatiFest" renkli görüntülerle başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, hayvan sevgisine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen Evcil Hayvan ve Doğal Yaşam Festivali (PatiFest) başladı.

05.10.2019 23:40
Mersin Büyükşehir Belediyesince, hayvan sevgisine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen Evcil Hayvan ve Doğal Yaşam Festivali (PatiFest) başladı.
Belediye tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla organize edilen festival, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil şeridinde gerçekleştirildi. Mersinliler festivale köpek ve kedileriyle katılırken, sevimli hayvanlar ilgi odağı oldu. Chihuahua, kangal, terrier, Van kedisi gibi çok sayıda türden evcil hayvanın tanıtıldığı festival, renkli görüntülere sahne oldu.
Festivalde, kedi, köpek ve kuş evi boyama, hayvan sahiplendirme, köpek eğitimi söyleşisi gibi çok sayıda etkinliğin yanı sıra yarışmalar ve konserler de düzenlendi. Etkinliğe, eğitimcileriyle katılan arama kurtarma köpekleri de yaptıkları gösterilerle alkış aldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, festivalin açılış töreninde, hayvan sevgisine dikkati çekmek istediklerini belirterek "PatiFest, bir farkındalık yaratma etkinliğidir. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutluyoruz. Çocuklarımızla beraber birçok etkinliği yaptık. Her yaştan evladımıza, hayvan sevgisini aşılamayı hedefliyoruz." dedi.
Festival, yarına sona erecek.

Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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