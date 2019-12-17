Haberler » Güncel » Patika yola tuzaklanan EYP imha edildi - Haber

Patika yola tuzaklanan EYP imha edildi

BATMAN'ın Sason ilçesinde, güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda, bölge sakinlerinin kullandığı patika yola PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı, imha edildi.

17.12.2019 16:21 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:21Patika yola tuzaklanan EYP imha edildi

BATMAN'ın ilçesinde, güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda, bölge sakinlerinin kullandığı patika yola PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı, imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sason'un Gölap kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sırasında, bölge halkının kullandığı patika yolda tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince tespit edildi. PKK'lı teröristlerin 10 kilo amonyum nitratla güçlendirdiği belirlenen patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından kontrolü imha edildi.



Sason, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22 (Görüntülü) Aşk engel tanımadı - Haber
17:21 Trabzon'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 2 ölü, 21 yaralı (3) - Yeniden - Haber
17:21 Sahte deterjan operasyonu - Haber
17:20 Şişli'de market çalışanı parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Haber
17:19 Trabzon'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı 24 yaralı-3 - Haber
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Haber
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Haber
16:26 3 bin liralık telefonun çiftini 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı - Haber
16:10 AK Parti Hanak İlçe Başkanı görevinden istifa etti - Haber
15:11 Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü - Haber
17.12.2019 17:24:56