Patili Dostlara Bir Yuvada Bizden" Etkinliği

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde ortaokul öğrencileri, barınaktaki köpekler için kulübe yaptı.Beldibi Mahallesi'ndeki Sıtkı Zaralı Ortaokulu öğrencileri, "Patili dostlara bir yuvada bizden" sloganıyla geçici barınaktaki köpekler için su geçirmeyen kulübeler yaptı. Öğrenciler, arkadaşları ve ailelerinin de yardımıyla ürettikleri kulübeleri Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na teslim etti.Öğrenciler, 30 kulübeyle birlikte barınağa köpek maması bağışında da bulundu. Bir süre barınaktaki hayvanlarla ilgilenen öğrencilerin bazıları, barınaktan köpek sahiplenmek için destek talebinde bulundu.Okulun Müdür Yardımcısı Sezi Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerinin aileleriyle evlerinde yaptıkları kulübeleri barınaktaki hayvanların kullanımı için teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Öğrencilerden Açelya Uçar ise öğretmen ve ailelerinin desteğiyle barınak hayvanlarına yardımcı olabilmek için yuva yaptıklarını kaydetti.