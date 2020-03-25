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Patiska kumaştan maske dikiyor, siparişlere yetişemiyor

SİNOP'ta terzi Ahu Yalçın (28), bir hafta önce açtığı dükkanında yıkanmış patiska kumaşlardan koronavirüsten korunmak için maskeler dikmeye başladı.

25.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:52
Patiska kumaştan maske dikiyor, siparişlere yetişemiyor

SİNOP'ta terzi Ahu Yalçın (28), bir hafta önce açtığı dükkanında yıkanmış patiska kumaşlardan koronavirüsten korunmak için maskeler dikmeye başladı. Günde 150 maske diken Yalçın, siparişlere yetişemiyor.

Dünyayı etkileyen koronavirüse karşı alınan önlemlerin başında gelen maskelere yoğun talep sürüyor. Sinop 'ta yaşayan ve bir hafta önce terzi dükkanı açan Ahu Yalçın, yıkanmış patiska kumaştan maskeler dikmeye başladı. Günde 150 maske diken terzi kadın, siparişlere yetişemiyor. Yıkanabilen maskelere talebin çok fazla olduğunu ifade eden Yalçın, sipariş üzerine maske diktiğini belirtti.Bir hafta önce terzi dükkanı açtığını ve açılışla birlikte koronavirüsün Türkiye'de de görüldüğünü belirten Ahu Yalçın, "Eczanelerde ve medikal ürün satan yerlerde maske kalmayınca vatandaşlar terzilere yönelmeye başladı. Sağlık Bakanlığı'nı aradım ve böyle bir şey yapabilir miyiz diye sordum. '90 derecede yıkanabilir, burnunda teli olan ve nefes almayı sağlayan kumaştan maske dikebilirsiniz' cevabı aldım. Şimdi sipariş üzerine maske dikiyorum. Yıkanmış patiska kumaştan maskeler yapıyorum. Yaptığımız maskeler yıkanıp, ütülenebiliyor. Bu işlem de mikrobun kırılmasında çok önemlidir. Talep çok fazla ve 2-3 gün içerisinde 300 maske diktim. Günde yaklaşık 150 maske dikiyoruz ve maskelerin tanesini 5 TL'den satıyoruz? ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Sinop, Güncel

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