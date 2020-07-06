Patlamada hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı

Patlamada hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandıSAKARYA'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Muhammet Seyfi Çanakçı (56), Geyve ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

06.07.2020 15:46 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:05
Patlamada hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Muhammet Seyfi Çanakçı (56), Geyve ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Muhammet Seyfi Çanakçı'nın cenazesi Geyve ilçesinde bulunan Sinanbey Camii'ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çanakçı'nın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, cenaze namazını Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş kıldırdı. Çanakçı'nın cenazesi Geyve Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Patlamada hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çanakçı, Hendek, Geyve, İşçi, Güncel, Haber
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