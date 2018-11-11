Patlamada Şehit Olan Er Muş'ta Gözyaşları Arasında Yolculuğuna Uğurlandı

Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesindeki patlamada şehit düşen Er İbrahim Özkul
, memleketi Muş
'ta gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Önceki gün Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Ortaklar
Süngü Tepe Üs bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu 7 asker şehit olurken, 25 asker ise yaralanmıştı. Şehit olan askerlerden Er İbrahim Özkul'un naaşı, memleketi Muş'un Varto
ilçesine getirildi. Şehit için öğle namazını müteakip H. Kaya Özer Camii'nde kılınan cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Van
Valisi Murat Zorluoğlu
, Muş Valisi İlker Gündüzöz
, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya
, kurum amirleri, STK
başkanları, askeri erkan, polis ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Özkul'un naaşı Leylak köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. - MUŞ
11 Kasım 2018 Pazar 13:19