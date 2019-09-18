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Patlamada yaralanan itfaiye erleri hastaneye kaldırıldı

TUZLA'da bir polyester fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları esnasında tankın patlaması sonucu yaralan iki itfaiye erinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

18.09.2019 17:08Patlamada yaralanan itfaiye erleri hastaneye kaldırıldı

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-İlkay DİKİCİ - İstanbul DHA - TUZLA'da bir polyester fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları esnasında tankın patlaması sonucu yaralan iki itfaiye erinin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi, Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir polyester  fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmaları esnasında, tankın patlaması sonucu iki itfaiye eri yaralandı. Ambulansla Tuzla Devlet  Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Tüysüz'ün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, özel bir hastanede tedavi altına alınan Nebi Polat'ın ise ameliyat edileceği öğrenildi

Görüntü dökümü
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-Hastaneden genel ve detay görüntüler



İtfaiye, Tuzla, Güncel

Kaynak: DHA

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