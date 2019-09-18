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Patlamada yaralanan itfaiye erleri hastaneye kaldırıldı

TUZLA'da bir polyester fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları esnasında tankın patlaması sonucu yaralan iki itfaiye erinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

18.09.2019 17:29
TUZLA'da bir polyester fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları esnasında tankın patlaması sonucu yaralan iki itfaiye erinin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi, Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir polyester fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmaları esnasında, tankın patlaması sonucu iki itfaiye eri yaralandı. Ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Tüysüz'ün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, özel bir hastanede tedavi altına alınan Nebi Polat'ın ise ameliyat edileceği öğrenildi
Patlamada yaralanan itfaiye erleri hastaneye kaldırıldı

İtfaiye, Tuzla, Güncel

Kaynak: DHA

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