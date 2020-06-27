Patlamanın yaşandığı apartmanın içi görüntülendi
Bahçelievler'de meydana gelen patlamanın ardından ekiplerinin çalışmaları devam ederken bina içinden çekilen görüntüler patlamanın şiddetini gözler önüne serdi.
27.06.2020 13:58 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:54
Bahçelievler'de 1 kişinin öldüğü 10 kişinin ise yaralandığı gaz sıkışması kaynaklı patlamanın ardından ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Patlamayla birlikte hasar gören çevredeki araçlar çekici aracılığıyla çekilirken patlamanın yaşandığı cadde belediye ekiplerince temizleniyor.
Ekiplerin çalışması sürerken patlamanın meydana geldiği patlamanın içi görüntülendi. Çekilen görüntülerde patlamanın meydana geldiği alanın adeta savaş alanına döndüğü görülüyor. Görüntülerde odalar arasındaki duvarların yıkıldığı görülüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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