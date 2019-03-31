Patlamış Mısırları Hazırlayın, Nisan Ayını Ekran Karşısında Geçireceğiz

2019 yılının Nisan ayı, sinemaseverlere eşsiz bir eğlence yaşatmaya hazırlanıyor. Hem sinema perdesine hem de televizyon ekranlarına kilitlenmemize neden olacak birbirinden harika yapımlar bu ay vizyona girecek.
Bu yapımlar arasında en başta ise Game of Thrones'un final sezonu ve bir yıldır beklenen Avengers: Endgame bulunuyor. Uzun süredir söylentilerin merkezinde olan iki yapımla beraber vizyona girecek başka pek çok önemli eser de var.
Nisan Ayının Filmleri
Batman Vs Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Nisan
IDW ve DC yayınevlerinin ortak serisi Batman TMNT'nin başarısı üzerine hazırlanan bu animasyonun çıkış tarihi 2 Nisan.
Shazam! 5 Nisan
İlk Captain Marvel olan Shazam filmi 5 Nisan'da vizyona girecek. Billy Batson adlı bir çocuğun süper kahramana dönüşme yolculuğunu izleyeceğiz.
Hayvan Mezarlığı 5 Nisan
Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanan filmin, IT filmi ile aynı başarıyı yakalaması bekleniyor.
The Man Who Killed Don Quixote 10 Nisan
Don Kişot adıyla bilinen romandan esinlenilen yapım, komedi aksiyon türünde olacak.
Hellboy 12 Nisan
Çizgi romanlarda kendine has tarzıyla özel bir hayran kitlesi bulunan Hellboy, yıllar sonra yeniden beyaz perde ile buluşacak.
Avengers: Endgame 26 Nisan
Marvel Sinematik Evreni'nde bir çağı kapatıp yenisini açması beklenen Avengers: Endgame, 26 Nisan'da vizyona girecek. Avengers ekibi, Thanos'u durdurmaya ve yaptıklarını geri almaya çalışacak.
Nisan Aynının Dizileri
DC's Legends of Tomorrow 1 Nisan
DC'nin süper kahraman ekibi, 4. sezonu için tekrar geri dönüyorlar.
Marvel's Cloak & Dagger 4 Nisan
Marvel'in ilgi çekici serilerinden Cloak & Dagger, 4 Nisan'da ikinci sezonunun açılışını yapacak.
Chilling Adventures of Sabrina: Part 2 5 Nisan
Sabrina'nın ikinci sezonu, ilk sezondan 6 ay sonra Netflix'te başlayacak.
Game of Thrones 14 Nisan
Game of Thrones'un final sezonu da nisan ayında başlayacak ve son yılların en büyük fenomenlerinden birinin son sezonu olacak.
Arrow 15 Nisan
DC'nin süper kahramanlarından Green Arrow/Oliver Quill'in maceraları yedinci sezonuyla ekranda olacak.
She-Ra and the Princesses of Power 26 Nisan
Netflix'in oldukça büyük bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran She-Ra and the Princesses of Power'ın ikinci sezonu da nisan ayında yayınlanacak.
Hakan: Muhafız 26 Nisan
Netflix'in ilk Türk yapımı özel serisi Hakan: Muhafız 26 Nisan'da platformdan yayınlanacak
5 Nisan, Game of Thrones, Teknoloji
Kaynak: WebTekno