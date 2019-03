Patlamış Mısırları Hazırlayın, Nisan Ayını Ekran Karşısında Geçireceğiz

Kaynak: WebTekno

2019 yılının Nisan ayı, sinemaseverlere eşsiz bir eğlence yaşatmaya hazırlanıyor. Hem sinema perdesine hem de televizyon ekranlarına kilitlenmemize neden olacak birbirinden harika yapımlar bu ay vizyona girecek.Bu yapımlar arasında en başta ise Game of Thrones'un final sezonu ve bir yıldır beklenen Avengers: Endgame bulunuyor. Uzun süredir söylentilerin merkezinde olan iki yapımla beraber vizyona girecek başka pek çok önemli eser de var.Nisan Ayının FilmleriBatman Vs Teenage Mutant Ninja Turtles 2 NisanIDW ve DC yayınevlerinin ortak serisi Batman TMNT'nin başarısı üzerine hazırlanan bu animasyonun çıkış tarihi 2 Nisan.Shazam! 5 Nisanİlk Captain Marvel olan Shazam filmi 5 Nisan'da vizyona girecek. Billy Batson adlı bir çocuğun süper kahramana dönüşme yolculuğunu izleyeceğiz.Hayvan Mezarlığı 5 NisanStephen King'in aynı adlı romanından uyarlanan filmin, IT filmi ile aynı başarıyı yakalaması bekleniyor.The Man Who Killed Don Quixote 10 NisanDon Kişot adıyla bilinen romandan esinlenilen yapım, komedi aksiyon türünde olacak.Hellboy 12 NisanÇizgi romanlarda kendine has tarzıyla özel bir hayran kitlesi bulunan Hellboy, yıllar sonra yeniden beyaz perde ile buluşacak.Avengers: Endgame 26 NisanMarvel Sinematik Evreni'nde bir çağı kapatıp yenisini açması beklenen Avengers: Endgame, 26 Nisan'da vizyona girecek. Avengers ekibi, Thanos'u durdurmaya ve yaptıklarını geri almaya çalışacak.Nisan Aynının DizileriDC's Legends of Tomorrow 1 NisanDC'nin süper kahraman ekibi, 4. sezonu için tekrar geri dönüyorlar.Marvel's Cloak & Dagger 4 NisanMarvel'in ilgi çekici serilerinden Cloak & Dagger, 4 Nisan'da ikinci sezonunun açılışını yapacak.Chilling Adventures of Sabrina: Part 2 5 NisanSabrina'nın ikinci sezonu, ilk sezondan 6 ay sonra Netflix'te başlayacak.Game of Thrones 14 NisanGame of Thrones'un final sezonu da nisan ayında başlayacak ve son yılların en büyük fenomenlerinden birinin son sezonu olacak.Arrow 15 NisanDC'nin süper kahramanlarından Green Arrow/Oliver Quill'in maceraları yedinci sezonuyla ekranda olacak.She-Ra and the Princesses of Power 26 NisanNetflix'in oldukça büyük bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran She-Ra and the Princesses of Power'ın ikinci sezonu da nisan ayında yayınlanacak.Hakan: Muhafız 26 NisanNetflix'in ilk Türk yapımı özel serisi Hakan: Muhafız 26 Nisan'da platformdan yayınlanacak