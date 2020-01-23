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Patlatılan şüpheli bavuldan elbise ve ayakkabı çıktı

KÜTAHYA'da karayolu üzerinde unutulan bavul, tedirginliğe neden oldu.

23.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:34Patlatılan şüpheli bavuldan elbise ve ayakkabı çıktı

KÜTAHYA'da karayolu üzerinde unutulan bavul, tedirginliğe neden oldu. Bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı bavuldan, elbise ve ayakkabı çıktı.

Kütahya- Afyonkarahisar karayolunun Hezar Dinari Kültür Merkezi mevkisinde, yol kenarına bırakan bavulu görenler, polise verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. ekipleri, karayolunu trafiğe kapatarak çevre güvenliği aldı. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatılan bavuldan elbise ve ayakkabı çıktı. Yol yeniden trafiğe açılırken, bavul polis ekiplerince incelemeye alındı.



Kütahya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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