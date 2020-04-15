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Patlatılan şüpheli çantadan kıyafet çıktı

GAZİANTEP'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda unutulan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

15.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:44
Patlatılan şüpheli çantadan kıyafet çıktı

GAZİANTEP'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda unutulan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı. Çantadan kıyafet çıktı.

Kentin en işlek yerlerinden olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki merdivenlerin üzerine bırakılan çantayı görenler, bomba korkusuyla polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler meydanı yaya ve araç trafiğine kapatarak, bomba imha uzmanı çağrdı.

Bomba uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çantadan kıyafetler çıktı. Çanta emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler: 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Güncel
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