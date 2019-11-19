Haberler » Güncel » Patlayan boru 4 mahalleyi susuz bıraktı - Haber

Patlayan boru 4 mahalleyi susuz bıraktı

Samsun'un Bafra ilçesinde su borusunun patlaması nedeniyle 4 mahalle susuz kaldı.

19.11.2019 17:25 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:30Patlayan boru 4 mahalleyi susuz bıraktı
Samsun'un Bafra ilçesinde su borusunun patlaması nedeniyle 4 mahalle susuz kaldı.

Dün gece saat 02.00 sıralarında Cuhacı Petrol Kavşağı'nda bulunan ana boru patladı. Patlayan ana borudan akan sular Alaçam Caddesi'ni göle çevirdi. SASKi ekipleri ana boruya gelen suyu keserek çalışma başlattı. Saat 08.00'de başlayan çalışmalar 9 saattir sürüyor. Arıza nedeniyle İshaklı, Fevzi Çakmak, Altınyaprak ve Emirefendi Mahallelerine su verilemiyor. Kavşakta trafik akışı ise tek şeritten sağlanıyor. Kavşaktan ilçe merkezine dönüş yapan bir midibüs de çalışmaların olduğu yerde meydana gelen çukura düştü. Midibüs bulunduğu yerden çıkartılarak çalışmalar devam etti. - SAMSUN

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:36 Çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 7 yaralı
19:36 MSB: Terör örgütü PKK/YPG Tel Abyad'ta bir okula saldırdı: 3 ölü, 8 yaralı
19:36 İsrail Kudüs'te Filistinli bir aileyi daha evsiz bıraktı
19:35 Motosikleti ile uyuşturucu getirirken yakalandı
19:34 Uluslararası "2011 Sonrası Irak" Sempozyumu
19:21 Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı
18:50 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama: Siyanürle ilgili takip sistemi kurulacak
18:34 Terör örgütü YPG/PKK Azez'deki sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 13 yaralı
18:12 Eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren cani koca: Eşimi canımdan çok seviyordum
17:58 AK Parti'de 7. istifa! Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız görevi bıraktığını açıkladı
19.11.2019 19:37:33