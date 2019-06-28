28.06.2019 23:13
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Patlayan buzdolabı hasara neden oldu

Patlayan buzdolabı hasara neden oldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir evde, buzdolabının patlaması ve sonrasında çıkan yangın nedeniyle hasar meydana geldi.

Kocaeli 'nin Körfez ilçesinde bir evde, buzdolabının patlaması ve sonrasında çıkan yangın nedeniyle hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahalesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Alp Kürşat Oğuz'a ait dairede buzdolabı, mutfakta kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
O sırada diğer odada televizyon izleyen Alp Kürşat ve eşi Filiz Oğuz ile çocukları, patlamanın ardından mutfağı alevlerin sardığını gördü. Hemen dışarı çıkan Oğuz ailesi, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir ve Körfez Belediyesine ait itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürüldü.
Heyecanlanarak baygınlık geçiren Filiz Oğuz, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yangın nedeniyle evin bir bölümünde hasar oluştu.
Kaynak: AA
Mimarsinan , Kocaeli , Körfez , Güncel

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