Patlayan fabrikada dışarıdan sabotaj yok

SAKARYA (İHA) – Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Patlayan fabrikada dışarıdan sabotaj yok
06.07.2020 15:31 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:50
SAKARYA (İHA) – Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Vali Kaldırım, "Dışarıdan bir müdahale, sabotaj olmadığı tespit edildi" dedi.

Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama neticesi yüzlerce işçi yaralanırken 6 kişi hayatını kaybetmişti. Bir kişi ise hala kayıp olarak aranırken, 126 kişi yaralandı. Sakarya Valisi Çetin Oktay kaldırım patlamaya ilişkin son bilgileri paylaştı. Jandarma Kriminal ekiplerinin patlamanın meydana geldiği alandan numuneler aldığını ifade eden Vali Kaldırım, "Yapılan çalışmalar neticesi dışarıdan bir müdahale veya sabotaj olmadığı tespit edildi. Neden kaynaklandığı yönünde çalışmalar sürüyor. Başsavcılığımız bunun açıklamasını yapacaktır" diye konuştu.

122 vatandaşın hastanelerden taburcu edildiğini ifade eden Vali Kaldırım, "4 vatandaşımızın tedavileri devam ediyor. Onlara ziyaretlerimizi yapıyoruz. Çok yönlü soruşturmalarımız hem sahada, hem de yaptığımız toplantılarla devam ediyor" şeklinde konuştu.

6 kişinin cenazelerinin bulunduğunu hatırlatan Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Bir kişi kaldı. Sahadan elde edilen numuneler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Oradan gelen neticeyi bekliyoruz. Tüm ekiplerimiz sahada çalışmaları yapıyorlar. Sahayı genişleterek çalışmaları yürütüyorlar. Bazı hasar gören binalar var. Onlarla ilgili çalışmalarımız yürütülüyor" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Sakarya, 3. Sayfa, Haber
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