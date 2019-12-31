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Patlayan içme suyu hattı ortalığı savaş alanına çevirdi

Adıyaman-Malatya Karayolunun altından geçen içme suyu hattında meydana gelen patlama sonrasında yol savaş alanına döndü.

31.12.2019 12:51 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:57 Patlayan içme suyu hattı ortalığı savaş alanına çevirdi
Adıyaman- Karayolunun altından geçen içme suyu hattında meydana gelen patlama sonrasında yol savaş alanına döndü. Patlayan borudan çıkan sular metrelerce yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, dağdan Adıyaman merkeze getirilen Koru içme suyu hattının Adıyaman- Malatya Karayolu Pirin mevkisinden geçen kısımı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Demir borunun patlaması sonrasında karayolunun bir kısmı suya kapıldı. İçme sularının metrelerce havaya yükseldiği yolda Adıyaman- Malatya Karayolunu kullanan sürücülerde zor anlar yaşadı. Tazyikli suların parçaladığı asfalttan kopan taş parçaları karayoluna dağıldı. Saatlerce akan içme suyu, görevlilerin olay yerine gelmesiyle kapatıldı. Suyun kapatılması sonrasında sürücüler yolu kontrollü bir şekilde kullanmaya devam etti. Görevliler tarafından demir borunun tamir edilmesi sonrasında akıntıya kapılan yolun eski haline getirileceği öğrenildi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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