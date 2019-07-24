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Patlayan klima motoru duvar yıktı: 1 yaralı

Mersin'in Anamur ilçesinde klima motoru patlayan apartman dairesinde büyük hasar oluşurken, yıkılan bölümden düşen ev sahibi ağır yaralandı.

24.07.2019 18:21
Patlayan klima motoru duvar yıktı: 1 yaralı

Mersin'in Anamur ilçesinde klima motoru patlayan apartman dairesinde büyük hasar oluşurken, yıkılan bölümden düşen ev sahibi ağır yaralandı.

ORTALIK BİR ANDA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi Memurlar Sitesi'ndeki apartmanda, Sevim Tufan'a ait direk üstündeki birinci katta bulunan evin camla kapatılan balkondaki klima motoru patladı.Patlamanın etkisiyle evin bazı duvarları yıkılırken, camları da kırıldı. Olay sırasında evde bulanan ve yıkılan bölümden düşen Tufan ağır yaralandı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla il merkezine sevk edildi. Olay sırasında karşı binadaki bir ev ile park halindeki bir otomobilin de camları kırıldı.

İtfaiye, polis ve cumhuriyet savcısı evde inceleme yaptı.

Patlayan klima motoru duvar yıktı: 1 yaralı

Yeşilyurt Mahallesi, Anamur, Mersin, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA

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