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Patlayan kombi, evde yangın çıkardı

ADIYAMAN'da, doğal gaz kombisinin patladığı evde yangın çıktı.

31.07.2019 18:38 Patlayan kombi, evde yangın çıkardı
ADIYAMAN'da, doğal gaz kombisinin patladığı evde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Altınşehir Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında, Musa Boybey'e ait evdeki doğal gaz kombisi, öğleden sonra bilinmeyen nedenle patladı. Patlamanın ardından evi saran alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin kısa sürede söndürdüğü yangında yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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