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Patlayan lastiğe bakmak için durdu, TIR'ın çarpması sonucu öldü

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, kullandığı çekiciye bağlı römorkun patlayan lastiğine bakmak için emniyet şeridinde duran Enes Cılız'a (32), TIR çarptı.

26.12.2019 08:26 | Son Güncelleme: 26.12.2019 08:26 Patlayan lastiğe bakmak için durdu, TIR'ın çarpması sonucu öldü

SAKARYA'nın ilçesinde, kullandığı çekiciye bağlı römorkun patlayan lastiğine bakmak için emniyet şeridinde duran Enes Cılız'a (32), TIR çarptı. Metrelerce sürüklenen Enes Cılız hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde TEM Otoyolu Sapanca gişeler mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Enes Cılız, yönetimindeki 33 CVN 24 plakalı minibüs ve otomobil yüklü çekiciye bağlı römorkun lastiği patlayınca emniyet şeridine yanaştı. Cılız, lastiği kontrol etmek için araçtan indi. Bu sırada aynı yöne giden Nevzat İzmirli yönetimindeki 34 PG 426 TIR, Enes Cılız'a ve çekici ile üzerindeki araçlara, ardından da yol kenarındaki bariyerle çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemelerde TIR'ın altında metrelerce sürüklenen Enes Cılız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Enes Cılız'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü. Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan TEM Otoyolu'nda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.



TEM Otoyolu, Sapanca, Güncel

Kaynak: DHA

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