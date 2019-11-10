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Patlayan lastiği değiştirirken otomobil çarptı: 2 ölü

ANKARA'da Berat Yılmaz ile arkadaşı Metehan Güzel (23), otomobillerinin patlayan lastiğini değiştirmeye çalışırken, bir başka otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

10.11.2019 08:38 | Son Güncelleme: 10.11.2019 08:38Patlayan lastiği değiştirirken otomobil çarptı: 2 ölü

ANKARA'da Berat Yılmaz ile arkadaşı Metehan Güzel (23), otomobillerinin patlayan lastiğini değiştirmeye çalışırken, bir başka otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Mevlana Bulvarı'ndan Kızılay yönüne giden Berat Yılmaz yönetimindeki 06 FK 5341 plakalı otomobilin lastiği, AŞTİ karşısında patladı. Yılmaz, otomobili sağa çekip, yanındaki arkadaşı Metehan Güzel ile lastiği değiştirmeye başladı. Beraberlerindeki lise öğrencisi 3 arkadaşları ise otomobilin içerisinde oturdu. Bu sırada arkadan gelen, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 KE 073 plakalı otomobil, Yılmaz ve Güzel'e çarptı. Sürücü, aracı kaza yerinde bırakıp kaçtı.

Otomobilden inen arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Berat Yılmaz ile Metehan Güzel'in hayatını kaybettiğini belirledi. , bulvar üzerinde güvenlik önlemi alarak, Yılmaz ve Güzel'in yanındaki arkadaşlarının ifadelerine başvurdu. İki arkadaşın cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle trafiğin yaklaşık 1 saat kontrollü olarak sağlandığı bulvarda, araçların ve cenazelerin kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Fatih POYRAZ/ANKARA,



Emek Mahallesi, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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