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Patlayan su borusu kazaya neden oldu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yol kenarında patlayan borudan sızan suyun donması nedeniyle kayan otomobil takla attı.

09.02.2020 19:43 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:44Patlayan su borusu kazaya neden oldu
'ın Gölbaşı ilçesinde yol kenarında patlayan borudan sızan suyun donması nedeniyle kayan otomobil takla attı. Kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gölbaşı ilçesi Balkar beldesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre patlayan borudan sızan su karayolunda birikintiye neden oldu. Biriken su akşam saatlerinde buz tuttu. Mehmet A. idaresindeki 06 BF 4564 plakalı otomobil, biriken suyun donmasıyla oluşan buzda kayarak takla attı. Kazada otomobilde şoförün yanından bulunan Metin G. yaralandı. Yaralı kaza yerine giden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler, kazanın olduğu bölgede önlem alırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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