Patlayan su borusu köprü üzerini göle çevirdi
SAMSUN - Samsun
'da patlayan su borusu köprü üzerindeki yolu adeta göle çevirdi. Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı Kürtün
Köprüsü üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patlayan su borusu adeta köprü üzerini göle çevirdi. Sabah
evlerinden işe giden Samsunlular araçları ile köprü üzerinden geçerken güçlük yaşadılar. Polis
, kazalara sebep olmamak için önlem aldı.
Samsun, 3. Sayfa
Kaynak: İHA