Haberler » 3. Sayfa » Patlayan tekerleği değiştiriyordu, tırın çarpması sonucu öldü - Haber

Patlayan tekerleği değiştiriyordu, tırın çarpması sonucu öldü

İzmir'in Menemen ilçesinde, otoyolda patlayan tekerleğini emniyet şeridinde değiştiren dolmuş sürücüsünü tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

13.11.2019 11:25 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:30Patlayan tekerleği değiştiriyordu, tırın çarpması sonucu öldü
'in ilçesinde, otoyolda patlayan tekerleğini emniyet şeridinde değiştiren dolmuş sürücüsünü tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, E87 otoyolu Menemen istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 MOA 45 plakalı minibüs sürücüsü M.A. (54), otoyol üzerinde patlayan sol arka tekerleğini değiştirmek için aracını emniyet şeridine park etti. H.İ.C. (44) yönetimindeki 35 NKG 81 plakalı tır, bu sırada önce minibüse, ardından şoföre çarptı. Olay yerine gelen 112 ve polis ekipleri, M.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında cenaze, Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

TEM Otoyolu, Menemen, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:56 Ahmet Altan adliyeye sevk edildi
11:45 Virajı alamayan motosiklet sürücüsü otomobile çarptı
11:44 Düğününe hazırlanırken cenazesini aldılar, karara isyan ettiler
11:41 Polisin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli kovalamacayla yakalandı
11:35 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine dün akşam gözaltına alınan Ahmet Altan,...
10:11 Babası uyuşturucu kuryeliği yapan 9 yaşındaki kızın sırt çantasından bonzai çıktı
09:16 İstanbul'da feci kaza! Motosikletli iki genç takla atarak yere savruldu
00:07 4 yaşındaki Fatma Nur, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
22:05 Motosikletli maganda terör estirdi! "Dur" ihtarına uymadı, motosikleti polisin üzerine sürdü
20:43 Kıskançlık krizine giren koca pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 11:57:44