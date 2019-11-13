Haberler » Güncel » Patlayan tekerleği değiştiriyordu, tırın çarpması sonucu öldü - Haber

Patlayan tekerleği değiştiriyordu, tırın çarpması sonucu öldü

İzmir'in Menemen ilçesinde, otoyolda patlayan tekerleğini emniyet şeridinde değiştiren dolmuş sürücüsünü tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

13.11.2019 11:35 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:35Patlayan tekerleği değiştiriyordu, tırın çarpması sonucu öldü
'in ilçesinde, otoyolda patlayan tekerleğini emniyet şeridinde değiştiren dolmuş sürücüsünü tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, E87 otoyolu Menemen istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 MOA 45 plakalı minibüs sürücüsü M.A. (54), otoyol üzerinde patlayan sol arka tekerleğini değiştirmek için aracını emniyet şeridine park etti. H.İ.C. (44) yönetimindeki 35 NKG 81 plakalı tır, bu sırada önce minibüse, ardından şoföre çarptı. Olay yerine gelen 112 ve polis ekipleri, M.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında cenaze, Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Ayhan Ederoğlu/İHA)

TEM Otoyolu, Menemen, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:54 Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
11:53 Ahmet Altan adliyeye sevk edildi
11:48 Adilcevazlı kadınlardan el sanatları kurslarına yoğun ilgi
11:52 Gelibolu'da yazlıkta mahsur kalan 20 kilogramlık kedi kurtarıldı
11:52 Türk ekip 'Robot Şampiyonası'ndan ödülle döndü
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
11:02 Atatürk'e benzerliğiyle bilinen Göksel Kaya'nın tartışma yaratan fotoğrafı gerçek çıktı
11:01 Erdoğan'ın Amerika'daki toplantısında "O iş bitti" dediği Uber şirketinin temsilcileri yer aldı
10:46 Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar
10:36 Bayrampaşa'da metro istasyonunda taciz iddiası ortalığı karıştırdı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 11:54:35