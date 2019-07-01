01.07.2019 13:01
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Patlayan trafoyu onarmaya çalışan işçi ağır yaralandı

Patlayan trafoyu onarmaya çalışan işçi ağır yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde patlayan trafoyu onarmaya çalışan işçi, meydana gelen ikinci patlamada ağır yaralandı.

Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesinde patlayan trafoyu onarmaya çalışan işçi, meydana gelen ikinci patlamada ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi 'ndeki trafoda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve Adıyaman Kahramanmaraş Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (AKEDAŞ) ekipleri sevk edildi.
AKEDAŞ görevlilerinden Hasan Bilen, trafodaki arızayı gidermeye çalıştığı sırada ikinci patlama meydana geldi.
Patlama sonucu ağır yaralanan Bilen, 112 Acil Servis ekibince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Yavuz Selim Mahallesi , Adıyaman , İşçi , Güncel

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