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Patlayıcı imhasında evleri zarar gören mahalleli polis araçlarını yaktı

Hindistan'da polislerin nehir kenarında imha ettiği havai fişek yığını büyük bir gürültü ile patladı.

10.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:32Patlayıcı imhasında evleri zarar gören mahalleli polis araçlarını yaktı

'da polislerin nehir kenarında imha ettiği havai fişek yığını büyük bir gürültü ile patladı. 2 polisin yaralandığı olayda bölge sakinleri evlerinin zarar gördüğünü ileri sürerek polislerin araçlarını yaktı.

Olay Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde Naihati şehrinde meydana geldi. Birkaç gün önce kaçak bir havai fişek imalathanesindeki patlama meydana gelmiş; 4 kişi hayatını kaybetmişti. , olay sonrası depodaki patlayıcı madde ve havai fişeklere el koymuştu.

El konulan havai fişek ve patlayıcıyı Hooghly Nehri kenarına getiren polis ekipleri kontrollü bir patlama için kendince gerekli önlemleri aldı ve fitili ateşledi. Meydana gelen patlamanın şiddeti bölge sakinlerinin evlerinin zarar görmesine neden oldu. Patlamada yaralanan 2 polis ambulans ile hastaneye kaldırılırken, evleri zarar gören çevre sakinleri polislerin araçlarını ateşe verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Nehir kenarındaki patlamanın görüntüleriYanan polis araçları

Polislerin patlayıcılara düzenek çekmesi/ fotoğraflar



Hindistan, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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