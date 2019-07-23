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Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Daşdemir görevine başladı

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hacı Hüseyin Daşdemir görevine başladı.

23.07.2019 13:52 Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Daşdemir görevine başladı
Patnos Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hacı Hüseyin Daşdemir görevine başladı.
Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığını yürütürken Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Patnos Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Daşdemir, kente gelerek yeni görevine başladı.
Daşdemir, Kandıra'dan güzel duygularla ayrıldığını belirterek, şöyle konuştu:
"Şimdi birlik ve beraberlik içinde Patnos'un huzuru için çalışacağız. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde görevimizi yürüteceğiz. Patnos'ta vatandaşlara hizmet vereceğimiz için gurur duyuyorum."

Başsavcı, Kandıra, Patnos, Güncel

Kaynak: AA

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