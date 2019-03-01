Patnos Eşbaşkan Adaylarından STK'lara Ziyaret

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Patnos Belediye Eşbaşkan Adayları Emrah Kılıç, Müşerref Geçer 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Patnos Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Laçin, Patnos Ziraat Odası Başkanı Hakan Hakverdi, ve Patnos Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Çarboğa'yı ziyaret ettiler.
HDP Seçim Bürosundan yürüyerek ziyaretlere başlayan eşbaşkan adaylarına yoldan geçen vatandaşlar'da yoğun ilgi gösterdi.
Eş Başkanlarının Ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren STK Temsilcileri Süleyman Laçin, Hakan Hakverdi, ve Mehmet Ali Çarboğa eşbaşkanlara seçimlerde başarılar dilediler.
Eşbaşkan adayları ile beraberindekiler ziyaretlerinin ardından çarşı merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek, taleplerini dinlediler.
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