Patnos'ta 225 Öğrenciye Kırtasiye Yardımı Yapıldı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde faaliyet sürdüren Işığım Sen Ol Derneği yetkilileri tarafından "Eller Kalem Tutsun Çocuklar Okusun" projesi kapsamında, Patnos'ta öğrencilere kırtasiye yardımı yaptılar.

Işığım Sen Ol Derneği Başkanı İsmail Balat yaptığı açıklamada, "Eller Kalem Tutsun Çocuklar Okusun sloganı ile başladıkları kırtasiye yardımın 225 öğrencilik paketleri birer birer dağıtılması için okul müdürlerine teslim ettik. Okul müdürlerimizin güleryüzlülüğü ve çocuklara olan bağlılığı, bize biraz daha güç verdi kırtasiye malzemelerimiz; Dedeli YİBO müdürü Fettah Kılıç, Yunusemre ortaokulu müdürü Sait Kondu, Atatürk ilköğretim okulu müdürü Erhan Çelik'e teslim ettik. Işığım Sen Ol Derneği yöneticisi Nedim Geçit ile dernek üyelerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." Dedi.