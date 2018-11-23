Patnos'ta Altyapı Seferberliği

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Patnos Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (PASKİ) Müdürlüğü ekipleri tarafından içme suyu, kanalizasyon ve altyapı hattı yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçede bulunan tüm mahallelerde içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarının yüzde 85'lik kısmı tamamladığı ve kalan mahallelerde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Patnos'ta devam eden altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Patnos Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay "Patnos ilçemizin kırsal kesimleri dâhil olmak üzere, köklü altyapı yatırımları yaptık. Altyapı çalışmalarıyla birlikte içme suyu yatırımlarımız da devam ediyor. Elimizi taşın altına koyduk, vatandaşlarımızın başlıca sorunlarında biri olan altyapıyı yüzde 85'lik kısmını tamamladık. PASKİ ekiplerimiz Çay Mahallesinde çalışmalarına hız kesmeden aralıksız olarak devam ediyor." Dedi.