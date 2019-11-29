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Patnos'ta İstihdam Seferberliği toplantısı yapıldı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde gerçekleşen toplantıda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gıyas Güven tarafından İstihdam Seferberliği kapsamında 2019 Yılı İstihdam Teşvikleri hakkında sunum yapıldı.

29.11.2019 11:51 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:56Patnos'ta İstihdam Seferberliği toplantısı yapıldı
'nın ilçesinde gerçekleşen toplantıda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gıyas Güven tarafından İstihdam Seferberliği kapsamında 2019 Yılı İstihdam Teşvikleri hakkında sunum yapıldı.

Toplantıya Patnos İlçe Kaymakamı Enver Özderi ve Patnos İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Laçin'de katıldı.

2019 Yılı teşvikleri konusunda Patnos İlçesi işverenleri ile yapılan toplantıda, işverenlere yönelik konuşan İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven, İşbaşı Eğitim Programı, İlave İstihdam Desteği, MEGİP, vb. teşvikleri hakkında işverenlere detaylı bilgilendirme de bulundu. Toplantıya yoğun ilgi gösteren işverenlere teşviklerin yanı sıra İŞKUR' un iş dünyasına yönelik ayrıcalıkları hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. - AĞRI

Patnos, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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