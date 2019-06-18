Patnos'ta kurumlar arası voleybol turnuvası

Patnos'ta düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi.

Eğitim-Bir-Sen Patnos Temsilciliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü organizesinde bu yıl ikincisi düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi.

20 takımın katıldığı turnuvada birinciliği Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü, ikinciliği Aktepe YBO, üçüncülüğü Cengiz Çıkrık İlk ve Ortaokulu elde etti.

Turnuvanın ödül töreninde konuşan Eğitim-Bir-Sen İlçe Başkanı Fikret Ayaz, geleneksel hale gelen kurumlar arası voleybol turnuvasının birlik beraberlik içinde, ilçeye ve kurumlara yakışır turnuva olduğunu ifade etti.

Ayaz, "Sporun birlik ve beraberlik üzerindeki etkisini kullanarak kurumlar arası diyaloğu, paylaşımı sağlamak, sevgi ve kardeşlik duygularını pekiştirmek amacıyla ilçemizdeki tüm kamu kurumlarına yönelik düzenlediğimiz bu turnuvada tüm takımlarımızın kamuoyuna birlik ve beraberlik mesajı vermelerinden büyük memnuniyet ve mutluluk duyduk." diye konuştu.

İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Fatih Alpaslan ise sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katkı sunmaya devam edeceklerini belirterek, "Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilciliğine, Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, tüm takımlara ve hakemlerimize teşekkür ederim." dedi.

Turnuva, dereceye giren takımlara ödüllerinin verilmesiyle tamamlandı.

Kaynak: AA