Haberler » Güncel » Patnos'ta otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı - Haber

Patnos'ta otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı

Patnos ilçesinde otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi.

21.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:44Patnos'ta otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı
ilçesinde otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi.
Kaymakam Enver Özderin başkanlığında Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Selçuk Özen, İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Şahin, Patnos Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Çarboğa, Patnos Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Laçin, kamu kurum amirleri, otobüs firma temsilcileri ve trafik birimlerinde görevli personel katıldı
Toplantıda, trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazaları ve sonucunda meydana gelen kayıpların önlenmesi amacıyla şehirler arası ve şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yaşanılan sorunların çözümü ele alındı.

Enver ÖZDERİN, Kaymakamlık, Patnos, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 17:19:28